В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ценами на курортах

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с ценами на курортах
  • РИА Новости

«В Сочи, где открыто авиасообщение, отельеры повышают цены. По сравнению с прошлым годом рост составил 30—40%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в регионах, где аэропорты закрыты, отельеры, наоборот, снизили цены на май и июнь на 40%.

«Думаю, вскоре они начнут снижать и на июль — август», — добавил Мкртчян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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