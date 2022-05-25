Более 25 тысяч родителей обратились за детскими пособиями в Хабаровском крае

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Для переоформления пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет с начала этого года в Хабаровском крае обратились более 25 тыс. родителей.
Более 25 тысяч родителей обратились за детскими пособиями в Хабаровском крае
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На данный момент рассмотрено 97% заявок, сообщает transsibinfo.com. Ранее назначенные выплаты семьи региона получают без отсрочек.

Выплата назначается семьям, сумма совокупного дохода которых не превышает 16 871 рубля. При этом учитываются и ранее назначенные социальные выплаты.

Срок получения пособия составляет один календарный год. После этого право на выплату нужно подтверждать снова.

Обращаться с заявлением для получения выплаты необходимо в центр социальной поддержки по месту жительства или фактического проживания. Заявление также можно подать на портале госуслуг или через многофункциональный центр «Мои документы».

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