В Татарстане на профильные смены в детские лагеря поедут более двух тысяч человек

В Татарстане на профильные смены, которые направлены на сохранение, развитие языка, культуры, традиций народов, проживающих в регионе, поедут 2010 детей. Отмечается, что всего планируется провести девять профильных смен.

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на заявление Минобрнауки Татарстана.

Национальные смены пройдут в нескольких лагерях, а также в Билярском музее-заповеднике.

Уточняется, что от 160 до 250 человек смогут отправиться на различные смены.

Между тем, по сообщению megatyumen.ru, в загородных лагерях Тюменской области выделено более 20 тыс. мест в 2022 году. Отмечается, что в оздоровительных центрах Тюменской области будут отдыхать 15 человек, прибывших из Донбасса, а также 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР. Соответствующий указ подписал губернатор региона.