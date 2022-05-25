Пилоты вертолётов Ка-27 отработали в Балтийском море ночную посадку на корабль

Пилоты вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели в море тренировку посадки на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый».

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота и сайт Минобороны России.

Как уточняется, в ходе мероприятий были отработаны тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками противника, а также взаимодействие с кораблём при выполнении различных противолодочных задач.

В учениях приняли участие более десяти лётных экипажей.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал о проведении тренировочных полётов Ту-142.