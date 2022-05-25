Пилоты вертолётов Ка-27 отработали в Балтийском море ночную посадку на корабль

Короткая ссылка
Пилоты вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели в море тренировку посадки на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый».
Пилоты вертолётов Ка-27 отработали в Балтийском море ночную посадку на корабль
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота и сайт Минобороны России.

Как уточняется, в ходе мероприятий были отработаны тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками противника, а также взаимодействие с кораблём при выполнении различных противолодочных задач.

В учениях приняли участие более десяти лётных экипажей.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал о проведении тренировочных полётов Ту-142.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить