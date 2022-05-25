Исследование: вакцина «Спутник V» даёт высокую защиту против омикрон-штамма

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Исследование Института Спалланцани в Риме показало, что вакцина «Спутник V» даёт высокую защиту против омикрон-штамма.
Исследование: вакцина «Спутник V» даёт высокую защиту против омикрон-штамма
  • РИА Новости

Об этом заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Сравнительное исследование показало, что «Спутник V» продемонстрировал более высокий титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что введение вакцины против коронавируса детям в возрасте 6—11 лет в рамках клинических исследований начнётся 3 июня, в настоящее время идёт набор добровольцев.

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