Исследование: вакцина «Спутник V» даёт высокую защиту против омикрон-штамма
- РИА Новости
Об этом заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Сравнительное исследование показало, что «Спутник V» продемонстрировал более высокий титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.
Ранее сообщалось, что введение вакцины против коронавируса детям в возрасте 6—11 лет в рамках клинических исследований начнётся 3 июня, в настоящее время идёт набор добровольцев.