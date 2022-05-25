Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине.

«Президент Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, военнослужащих ВС России, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что глава государства постоянно интересуется условиями, в которых оказывается помощь российским военнослужащим, и держит это под контролем. На этот же раз «график позволил съездить лично».

Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.