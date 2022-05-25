Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине.
Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Президент Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит наших военнослужащих, военнослужащих ВС России, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что глава государства постоянно интересуется условиями, в которых оказывается помощь российским военнослужащим, и держит это под контролем. На этот же раз «график позволил съездить лично».

Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить