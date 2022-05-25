Аналитики рассказали об отношении россиян к музыке в автомобиле

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Большинство россиян (93%) предпочитают слушать музыку во время управления автомобилем.
Аналитики рассказали об отношении россиян к музыке в автомобиле
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, проведённого компанией ResearchMe. 

Как уточняется, 56% россиян-водителей подключают смартфон или другие устройства, чтобы включить музыку в машине.

Четверть респондентов составляют отдельные плейлисты для поездок на авто. 

Большинство водителей (36%) предпочитают слушать за рулём поп-музыку. Шансон и романс включают 30%, а рок в машине слушают 18% участников исследования.

В конце марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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