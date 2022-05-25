Исследование: в период пандемии 13% россиян бросили курить

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В период пандемии коронавирусной инфекции в 2020—2021 годах 13% жителей России отказались от курения.
Исследование: в период пандемии 13% россиян бросили курить
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом, как следует из опроса, продолжают курить 20,3% россиян.

Отмечается, что больше всего курящих зафиксировано в Еврейской автономной области (33,5%), Бурятии (33,1%) и Якутии (30,9%).

Меньше всего курильщиков выявлено в Чечне — 1,8% взрослых жителей региона. 

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом перечислила продукты, способные выводить из организма витамины и микроэлементы. 

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