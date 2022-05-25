Исследование: в период пандемии 13% россиян бросили курить
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
При этом, как следует из опроса, продолжают курить 20,3% россиян.
Отмечается, что больше всего курящих зафиксировано в Еврейской автономной области (33,5%), Бурятии (33,1%) и Якутии (30,9%).
Меньше всего курильщиков выявлено в Чечне — 1,8% взрослых жителей региона.
Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом перечислила продукты, способные выводить из организма витамины и микроэлементы.