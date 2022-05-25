Психолог Яушева рассказала о влиянии музыки на автомобилистов

Клинический психолог и КПТ-терапевт Дарья Яушева предупредила, что музыка может серьёзно влиять на концентрацию, внимание и стиль вождения автомобилиста.

В беседе с «Известиями» она отметила, что чувствовать себя за рулём комфортно и безопасно можно с помощью спокойной и расслабленной музыки.

«Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит. Учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия», — объяснила эксперт.

Также Яушева добавила, что музыкальные композиции, в которых присутствуют слова, больше отвлекают водителя, поэтому лучше выбирать для прослушивания композиции без слов.

В конце марта автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.