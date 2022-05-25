Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке
- РИА Новости
Во время форума, который продлится до 27 мая, будут проходить лекции о туризме, сообщает vostokmedia.com.
В рамках форума пройдёт V Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии». Для участия в нём в этом году представлено более 2 тыс. работ из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Луганской Народной Республики и Израиля. В финал из них вышли 95.
Ежегодно из бюджета Приморья выделяется около 300 млн рублей на развитие туристической отрасли в регионе, ещё 600 млн рублей в 2022 году будет потрачено на развитие интегрированного развлекательного курорта «Приморье».