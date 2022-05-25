Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке

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Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке, он проводится уже восьмой раз. В нём участвуют представители туристической отрасли, маркетинга, ресторанного бизнеса, а также блогеры и тревел-журналисты.
Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке
  • РИА Новости

Во время форума, который продлится до 27 мая, будут проходить лекции о туризме, сообщает vostokmedia.com.

В рамках форума пройдёт V Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии». Для участия в нём в этом году представлено более  2 тыс. работ из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Луганской Народной Республики и Израиля. В финал из них вышли 95.  

Ежегодно из бюджета Приморья выделяется около 300 млн рублей на развитие туристической отрасли в регионе, ещё 600 млн рублей в 2022 году будет потрачено на развитие интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

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