Тихоокеанский туристский форум стартовал во Владивостоке, он проводится уже восьмой раз. В нём участвуют представители туристической отрасли, маркетинга, ресторанного бизнеса, а также блогеры и тревел-журналисты.

Во время форума, который продлится до 27 мая, будут проходить лекции о туризме, сообщает vostokmedia.com.

В рамках форума пройдёт V Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии». Для участия в нём в этом году представлено более 2 тыс. работ из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Луганской Народной Республики и Израиля. В финал из них вышли 95.

Ежегодно из бюджета Приморья выделяется около 300 млн рублей на развитие туристической отрасли в регионе, ещё 600 млн рублей в 2022 году будет потрачено на развитие интегрированного развлекательного курорта «Приморье».