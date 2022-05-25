Британский ретейлер Marks & Spencer уходит из России

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Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок.
Британский ретейлер Marks & Spencer уходит из России
  • globallookpress.com

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что владелец польского ретейлера одежды LPP, который управляет брендами Reserved и House, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

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