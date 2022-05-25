Британский ретейлер Marks & Spencer уходит из России
- globallookpress.com
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что владелец польского ретейлера одежды LPP, который управляет брендами Reserved и House, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.