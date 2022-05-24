Подведены итоги международного форума «Экология»

В Москве завершил работу международный форум «Экология». В нём приняли участие около 1200 человек из регионов России и стран ближнего зарубежья.

В общей сложности было организовано 32 деловые секции.

«Санкции влияют на экотренды, но РФ выполнит все свои обязательства в сфере защиты окружающей среды в национальном проекте «Экология». В итоговой резолюции мы обязательно учтём все мнения, которые прозвучат в дискуссионные дни», — заявил во время открытия форума председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология», глава экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России, депутат Госдумы Николай Валуев.

Со своей стороны, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России Светлана Радионова отметила, что отношение к экологии не должно меняться под влиянием международной повестки.

«Мы ждём дальнейшего совершенствования законодательства. Мы будем работать в том же формате, что и на предыдущих форумах», — сказала она.

В рамках форума также прошла традиционная выставка, участниками которой стали различные компании и организации, производящие экотовары или внедрившие зелёные решения в работу.