В Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.
В Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе
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  • © Kritsada Waisayakul / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

До конца года в девяти городских округах появятся новые путепроводы, участки дорог и переходы — всего предусмотрено 16 проектов. Многие из них будут выполнены досрочно.

«Уже в этом году откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни. Также в 2022-м завершим строительство Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево», — заявил Воробьёв.

Осенью планируется открыть движение на одном из участков новой трассы М12.

«На девять месяцев раньше срока мы откроем движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно, на шесть месяцев раньше, «поедет» и дорога, ведущая к развязке в Трёхгорке, чтобы люди могли быстрее выезжать из микрорайона, минуя жилые кварталы», — отметил губернатор.

Также стало известно, что до конца сезона в Ульяновске планируется отремонтировать 229 дворов и более 258 кв. м дорожного полотна. Как передаёт mosaica.ru, об этом на оперативном совещании доложил директор «Дорремстроя» Александр Леонтьев.

В частности, в ближайшее время специалисты приступят к ремонту проезжей части на проспекте Маршала Устинова и ряде улиц.

Ранее в Кировской области рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году.

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