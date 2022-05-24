В ЦБ сообщили о росте на 1,3 трлн рублей средств населения в российских банках в апреле
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«Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн рублей (+3,8%), в том числе за счёт возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств», — приводит ТАСС сообщение.
В ЦБ подчеркнули, что рост почти полностью перекрыл отток февраля — марта (около 1,4 трлн рублей).
Ранее регулятор заявил, что в марте ситуация в банковском секторе России значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля.