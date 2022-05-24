В ЦБ сообщили о росте на 1,3 трлн рублей средств населения в российских банках в апреле

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В апреле объём средств населения в российских банках увеличился на 1,3 трлн рублей. Это следует из материалов ЦБ России.
В ЦБ сообщили о росте на 1,3 трлн рублей средств населения в российских банках в апреле
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн рублей (+3,8%), в том числе за счёт возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств», — приводит ТАСС сообщение.

В ЦБ подчеркнули, что рост почти полностью перекрыл отток февраля — марта (около 1,4 трлн рублей).

Ранее регулятор заявил, что в марте ситуация в банковском секторе России значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля.

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