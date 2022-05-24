В России запустят систему учёта твёрдых коммунальных отходов

Короткая ссылка
Российский экологический оператор будет отвечать за создание и развитие государственной информационной системы учёта твёрдых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России запустят систему учёта твёрдых коммунальных отходов
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Об этом сообщает телеканал «360».

«Работа РЭО над ГИС УТКО — это часть системной работы, которая ведётся на пути к созданию единой информационной системы по всем видам отходов», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, система позволит оценивать объёмы сбора отходов по всей стране, видеть, сколько заключается договоров в отрасли, какие тарифы действуют в разных регионах.

«Учёт твёрдых коммунальных отходов благодаря системе будет автоматизирован, контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов будет усилен, а сама отрасль станет прозрачнее», — отметил Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить