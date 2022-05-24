В России запустят систему учёта твёрдых коммунальных отходов

Российский экологический оператор будет отвечать за создание и развитие государственной информационной системы учёта твёрдых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Работа РЭО над ГИС УТКО — это часть системной работы, которая ведётся на пути к созданию единой информационной системы по всем видам отходов», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, система позволит оценивать объёмы сбора отходов по всей стране, видеть, сколько заключается договоров в отрасли, какие тарифы действуют в разных регионах.

«Учёт твёрдых коммунальных отходов благодаря системе будет автоматизирован, контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов будет усилен, а сама отрасль станет прозрачнее», — отметил Буцаев.

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