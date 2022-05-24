На дачных маршрутах в Подмосковье совершили 90 тысяч поездок

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На дачных маршрутах в Московской области совершили 90 тыс. поездок.
На дачных маршрутах в Подмосковье совершили 90 тысяч поездок

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Пассажиропоток на дачных маршрутах вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Она напомнила, что автобусы следуют от областных автовокзалов и железнодорожных станций. Расписание синхронизируется с графиком электричек.

В нынешнем сезоне Мострансавто запустило 42 дачных маршрута. Курсирует уже 41, последний начнёт работу 27 мая.

Как ранее сообщало «Радио 1», в Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок, с помощью которого жители смогут заказать автобус в указанное место.

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