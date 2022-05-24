Тюменская область приняла 3,1 млн туристов в 2021 году

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Тюменскую область посетили 3,1 млн туристов в 2021 году.
Тюменская область приняла 3,1 млн туристов в 2021 году
  • Gettyimages.ru
  • © Eva Blanco / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU.

«Бюджетная эффективность за 2021 год составила 2 млрд 369 млн рублей. Они поступили в консолидированный бюджет Тюменской области, без учёта федерального бюджета», — заявила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова на конференции, посвящённой развитию туротрасли и предстоящему летнему сезону.

По данным департамента, чаще всего в регион приезжают жители Свердловской области, ХМАО, ЯНАО, Курганской, Челябинской и Омской областей, а также жители Москвы, Московской области и Пермского края.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на туристическом рынке.

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