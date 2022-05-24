Эксперт Туманов назвал причины роста продаж в России кнопочных телефонов

Владелец сети магазинов техники, член Партии роста в Татарстане Олег Туманов прокомментировал известие о том, что в России наблюдается рост продаж кнопочных телефонов.

Кнопочные телефоны — нишевой продукт, востребованный для школьников, людей пенсионного возраста и сотрудников режимных объектов, где запрещены телефоны с камерой, объяснил специалист в разговоре с ИА REGNUM.

«Сейчас кнопочные телефоны переживают второй расцвет — многие поставщики расширили модельный ряд, предлагая удобные устройства по очень низкой цене. Стоимость среднего кнопочного телефона составляет 1,5 тыс. рублей. Это значительно дешевле обычного массового смартфона, стоимость которого около 10—15 тыс. Но существенного роста импорта кнопочных смартфонов я бы не ждал. Потребитель слишком привык к высокому уровню», — резюмировал эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что в апреле в России зафиксировали снижение спроса на подержанную бытовую технику.