Резидент технополиса «Москва» поставил 814 тысяч медизделий для льготников с начала года

Один из резидентов технополиса «Москва» поставил более 800 тыс. медицинских изделий для пациентов со стомой, получающих их бесплатно, в 2022 году.

Об этом сообщает НСН.

Речь идёт о компании «Гемамед», участнике одного из четырёх офсетных контрактов, подписанных Москвой с производителями в области медицины.

«С начала года в рамках одного из соглашений производитель уже поставил 814 тыс. медицинских изделий для стомированных больных на сумму 311,5 млн рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера «Ломоносов», передаёт сайт «Москва 24».

«Ломоносов» — один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы».

«Через несколько лет на резервной территории главного вуза страны будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это тысячи рабочих мест для московских учёных, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов», — написал Собянин в своём блоге.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» вложили 28,5 млрд рублей в высокотехнологичные производства.