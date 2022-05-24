Опрос: российские подростки рассказали о планах на лето

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Согласно результатам нового опроса, 58% российских подростков останутся на лето в своём городе, каждый пятый большую часть каникул проведёт у родственников в другом регионе, а 15% поедут отдыхать на дачу. По словам 6% старшеклассников, они отправятся в лагерь.
Опрос: российские подростки рассказали о планах на лето
  • Gettyimages.ru
  • © Karan Kapoor

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Maximum Education.

Как утверждают 60% участников опроса, самое важное во время летних каникул — возможность отдохнуть и ничего не делать. Каждый шестой респондент считает приоритетным уделить свободное время обучению, ещё 17% заявили, что самое важное — поехать на море.

По словам 7% подростков, главное во время каникул — возможность провести больше времени с семьёй.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформ «ЯКласс» и «Учи.ру», резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково» провели исследование и выяснили, что ученики средней школы при выборе профессии чаще опираются на истории успеха известных личностей, чем ученики старших классов.

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