Опрос: российские подростки рассказали о планах на лето
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Maximum Education.
Как утверждают 60% участников опроса, самое важное во время летних каникул — возможность отдохнуть и ничего не делать. Каждый шестой респондент считает приоритетным уделить свободное время обучению, ещё 17% заявили, что самое важное — поехать на море.
По словам 7% подростков, главное во время каникул — возможность провести больше времени с семьёй.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформ «ЯКласс» и «Учи.ру», резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково» провели исследование и выяснили, что ученики средней школы при выборе профессии чаще опираются на истории успеха известных личностей, чем ученики старших классов.