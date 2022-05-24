На ВДНХ чемпионат беспилотников пройдёт 4 июня

Чемпионат беспилотников «АвиаРобоТех — Старт» состоится 4 июня в павильоне №55 на ВДНХ. Соревнование посвящено Дню защиты детей.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

«Беспилотная авиация — одно из самых перспективных направлений развития отрасли. Поэтому в этом году мы расширили горизонты чемпионата с регионального до всероссийского», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В этом году были изменены модули соревновательного блока. В них вошло владение различными компетенциями: доставка грузов, погрузочно-разгрузочные работы, управление при помощи нейрофейса.

Ранее сайт kp.ru сообщал о фестивале детских технопарков, который состоялся 21 мая на ВДНХ.