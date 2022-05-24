Путин призвал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.

«Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», — сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в 2022 году направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ. Из них 1,25 млрд выделены из муниципального дорожного фонда.