Путин призвал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов

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Президент России Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.
Путин призвал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», — сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в 2022 году направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ. Из них 1,25 млрд выделены из муниципального дорожного фонда.

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