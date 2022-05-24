ТЦ предоставят право досрочно расторгать договор аренды с компаниями недружественных стран
- РИА Новости
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Он напомнил, что в текст договора нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас, по словам главы кабмина, это приводит к неприятным ситуациям.
«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — цитирует Мишустина ТАСС.
В конце апреля издание Financial Times сообщало, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».