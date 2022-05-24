Wildberries опроверг введение массовых штрафов за отказ от товаров

Wildberries не вводил массовых штрафов за возврат товаров, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Утверждения о том, что это «массовый штраф», являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов», — говорится в сообщении Wildberries.

Ранее, как сообщал РБК, пользователи российского маркетплейса Wildberries обратили внимание на то, что торговая площадка ввела оплату логистики за возврат товара в размере 100 рублей.

Как рассказали некоторые пользователи, около месяца назад они начали получать предупреждения, что в случае отказа потребителя от товаров площадка возьмёт плату в размере 100 рублей за каждый из них.