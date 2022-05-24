Мосгорсуд признал законным приговор Навальному
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Об этом сообщает РИА Новости.
В марте Навального приговорили к девяти годам лишения свободы, штрафу в размере 1,2 млн рублей и ограничению свободы на 1,5 года. Его признали виновным в мошенничестве с пожертвованиями в адрес ФБК* и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Изначально гособвинение требовало 13 лет лишения свободы.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.