Мосгорсуд признал законным приговор Навальному

Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду.

Об этом сообщает РИА Новости.

В марте Навального приговорили к девяти годам лишения свободы, штрафу в размере 1,2 млн рублей и ограничению свободы на 1,5 года. Его признали виновным в мошенничестве с пожертвованиями в адрес ФБК* и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Изначально гособвинение требовало 13 лет лишения свободы.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.