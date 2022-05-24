Швейцарский концерн Sulzer сообщил о решении уйти с российского рынка
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«Процесс продажи начнётся немедленно и следует за заявлением Sulzer ранее в этом году о значительном сокращении деловой активности в России. Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России», — говорится в заявлении предприятия.
Компания выразила благодарность всем сотрудникам и сообщила о готовности поддержать 300 своих сотрудников в России.
До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.