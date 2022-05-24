Швейцарский концерн Sulzer сообщил о решении уйти с российского рынка

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и обслуживании промышленных машин и оборудования, сообщил о решении покинуть российский рынок.

«Процесс продажи начнётся немедленно и следует за заявлением Sulzer ранее в этом году о значительном сокращении деловой активности в России. Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России», — говорится в заявлении предприятия.

Компания выразила благодарность всем сотрудникам и сообщила о готовности поддержать 300 своих сотрудников в России.

До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.