Швейцарский концерн Sulzer сообщил о решении уйти с российского рынка

Короткая ссылка
Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и обслуживании промышленных машин и оборудования, сообщил о решении покинуть российский рынок.
Швейцарский концерн Sulzer сообщил о решении уйти с российского рынка
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

«Процесс продажи начнётся немедленно и следует за заявлением Sulzer ранее в этом году о значительном сокращении деловой активности в России. Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России», — говорится в заявлении предприятия.

Компания выразила благодарность всем сотрудникам и сообщила о готовности поддержать 300 своих сотрудников в России.

До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить