IT-специалист Раевский рассказал о безопасности мессенджеров

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Генеральный директор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский рассказал, что украсть важную информацию из переписок пользователей в процессе передачи сообщений практически невозможно.
IT-специалист Раевский рассказал о безопасности мессенджеров
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«В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором всё это находится — более реально», — объяснил Раевский в беседе с URA.RU.

По его словам, все мессенджеры с шифрованием данных можно использовать для передачи конфиденциальной информации.

Это относится к Whatsapp, Telegram, «Сигнал». Все они, отметил эксперт, обеспечивают защиту информации.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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