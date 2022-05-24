IT-специалист Раевский рассказал о безопасности мессенджеров
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«В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором всё это находится — более реально», — объяснил Раевский в беседе с URA.RU.
По его словам, все мессенджеры с шифрованием данных можно использовать для передачи конфиденциальной информации.
Это относится к Whatsapp, Telegram, «Сигнал». Все они, отметил эксперт, обеспечивают защиту информации.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.