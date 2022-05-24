В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня

Короткая ссылка
В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня.
В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — написал он в Telegram.

23 мая сообщалось, что российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить