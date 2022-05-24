В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня
- © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — написал он в Telegram.
23 мая сообщалось, что российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области.