В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 июня.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — написал он в Telegram.

23 мая сообщалось, что российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области.