Нейросеть создала музыкальные композиции пяти крупных городов России
- АГН «Москва»
Нейросеть использовала для этого в том числе фотографии линии горизонта, данные по плотности застройки, посещаемости, сообщает Life.ru.
Города были выбраны исходя из принципов ландшафтного и архитектурного разнообразия. Так, основой для композиции «Санкт-Петербург» стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, а в «Москве» — Красная площадь и Кремль.
Как уточняется, профессиональным музыкантам пришлось подключиться к проекту и адаптировать для человеческого уха первоначальные композиции от нейросети.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.