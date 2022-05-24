Нейросеть создала музыкальные композиции пяти крупных городов России

В компании Platforma рассказали, что нейросеть создала композиции, отражающие звучание Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани.

Нейросеть использовала для этого в том числе фотографии линии горизонта, данные по плотности застройки, посещаемости, сообщает Life.ru.

Города были выбраны исходя из принципов ландшафтного и архитектурного разнообразия. Так, основой для композиции «Санкт-Петербург» стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, а в «Москве» — Красная площадь и Кремль.

Как уточняется, профессиональным музыкантам пришлось подключиться к проекту и адаптировать для человеческого уха первоначальные композиции от нейросети.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.