Володин прокомментировал выделение Соединёнными Штатами более $40 млрд Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выделение Соединёнными Штатами более $40 млрд Украине.
Володин прокомментировал выделение Соединёнными Штатами более $40 млрд Украине
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Он отметил, что, как оказалось, часть средств пойдёт на финансирование ВС США, на «другие страны», а также на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др.

«Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы. Но выплачивать долг — причём все $40 млрд — придётся украинцам», — написал он в Telegram.

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

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