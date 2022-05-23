В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Арменией

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с делегацией из Армении. Стороны обсудили сотрудничество региона с предпринимателями республики.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«Больше 7,5 тыс. армян проживают на территории Тюменской области. Создана вся необходимая инфраструктура для работы с бизнес-сообществом. Мы готовы активно обсуждать варианты взаимодействия», — заявил Моор.

По его словам, товарооборот составляет около $200 тыс., тогда как экономический потенциал сотрудничества гораздо больше.

Ранее сайт RIA56 писал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.

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