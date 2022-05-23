Специалист по недвижимости Савченко дал советы желающим сдать жильё в аренду

Гендиректор компании Apple Real Estate Данила Савченко дал советы желающим сдать жильё в аренду.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что интерьер квартиры должен быть актуальным.

Как считает эксперт, неудачным может оказаться решение сдать квартиру под ремонт, поскольку такие работы требуют контроля.

По словам Савченко, желательно избегать излишних запретов, так как это может отпугнуть арендаторов. Он также посоветовал не настаивать на частых визитах в квартиру.

Кроме того, отметил эксперт, если звонков по объекту нет, то нужно корректировать цену.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.