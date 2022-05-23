В Подмосковье предприниматели обратились за поддержкой более 17 тысяч раз с начала года

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В Московской области предприниматели обратились в Мининвест за поддержкой более 17 тыс. раз с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, в Подмосковье насчитывается более 404 тыс. предпринимателей, в том числе 374 тыс. самозанятых.

«Поддержка предпринимателей является одной из основных задач Мининвеста», — сказала она.

По её словам, из 17 тыс. обращений 97,7% уже исполнены, а остальные находятся в работе.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей.

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