В Подмосковье предприниматели обратились за поддержкой более 17 тысяч раз с начала года

В Московской области предприниматели обратились в Мининвест за поддержкой более 17 тыс. раз с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, в Подмосковье насчитывается более 404 тыс. предпринимателей, в том числе 374 тыс. самозанятых.

«Поддержка предпринимателей является одной из основных задач Мининвеста», — сказала она.

По её словам, из 17 тыс. обращений 97,7% уже исполнены, а остальные находятся в работе.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей.