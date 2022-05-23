В Подмосковье предприниматели обратились за поддержкой более 17 тысяч раз с начала года
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, в Подмосковье насчитывается более 404 тыс. предпринимателей, в том числе 374 тыс. самозанятых.
«Поддержка предпринимателей является одной из основных задач Мининвеста», — сказала она.
По её словам, из 17 тыс. обращений 97,7% уже исполнены, а остальные находятся в работе.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей.