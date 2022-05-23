В РСТ прокомментировали ситуацию на туристическом рынке

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию на туристическом рынке.

«Сейчас в туриндустрии отмечается невысокая глубина бронирования. Это обусловлено изменением ситуации на рынке, причём и на внешнем рынке, и на внутреннем», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам Барзыкина, возможность выбора поездок с горизонтом планирования до конца июля — начала августа у россиян есть.

Как отметил эксперт, с мая РЖД запустили 23 туристических маршрута по всей стране. Также спросом пользуются речные круизы по Волге, Енисею и Байкалу.

Барзыкин добавил, что в Московской области туристический сезон действует круглый год.

«Подмосковье предоставляет уникальнейшие маршруты. Здесь можно сочетать отдых и хорошую экскурсионную программу с удобной логистикой», — заключил он.

Ранее Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.