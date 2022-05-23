РБК: пользователи Wildberries рассказали о плате в размере 100 рублей за отказ от товара

Пользователи российского маркетплейса Wildberries обратили внимание, что торговая площадка ввела оплату логистики в размере 100 рублей за возврат товара. Об этом пишет РБК со ссылкой на обсуждения в сообществе Wildberries во «ВКонтакте».

Как рассказали некоторые пользователи, они начали получать около месяца назад предупреждения о том, что площадка в случае отказа потребителя от товаров возьмёт плату в размере 100 рублей за каждый из них.

Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил, что политика возвратов не менялась.

Он объяснил, что пользователи с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа должны оплачивать обратную логистику. В материале говорится, что такая мера должна мотивировать потребителей осознанно заказывать товары, а также обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции и убытков.

В марте онлайн-ретейлер Wildberries сообщал о работах по устранению выявленных в работе сервиса ошибок.