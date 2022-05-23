РБК: пользователи Wildberries рассказали о плате в размере 100 рублей за отказ от товара
- AFP
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Как рассказали некоторые пользователи, они начали получать около месяца назад предупреждения о том, что площадка в случае отказа потребителя от товаров возьмёт плату в размере 100 рублей за каждый из них.
Представитель Wildberries, в свою очередь, заявил, что политика возвратов не менялась.
Он объяснил, что пользователи с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа должны оплачивать обратную логистику. В материале говорится, что такая мера должна мотивировать потребителей осознанно заказывать товары, а также обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции и убытков.
В марте онлайн-ретейлер Wildberries сообщал о работах по устранению выявленных в работе сервиса ошибок.