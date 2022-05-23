В РЭО прокомментировали меры поддержки для отрасли обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев прокомментировал меры поддержки для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

На форуме «Экология» Буцаев отметил, что в новых экономических условиях отрасль получила беспрецедентную поддержку со стороны властей.

«Экология осталась и в политической повестке, у нас в стране это особенно видно с учётом макроэкономических и иных изменений, которые произошли, экологическая повестка никуда не ушла», — сказал гендиректор РЭО.

По его словам, проведена большая работа.

«Сейчас в отрасли стало всё понятно — у нас 176 регоператоров, которые имеют право заниматься этой деятельностью и занимаются. Тариф в стране по результатам прошлого года выплачивается выше 90%», — сообщил Буцаев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в среднем по отрасли показатель импортозамещения выше 80%, в обработке — 95%.

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