Нижегородская и Тюменская области договорились о сотрудничестве в сфере переработки ТКО

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Нижегородская и Тюменская области договорились о сотрудничестве в сфере переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
Нижегородская и Тюменская области договорились о сотрудничестве в сфере переработки ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу нижегородского губернатора и правительства.

«Мы уже достигли 80% обработки ТКО, запустили программу модернизации полигонов. Рассчитываем достичь показателя 100%-ной обработки ТКО раньше 2030 года, установленного президентом России», — заявил глава нижегородского Минэкологии Денис Егоров, посетивший в рамках рабочего визита тюменский мусоросортировочный завод.

Также делегация изучила процесс сортировки ТКО в Тюменской области. Обсуждались и вопросы раздельного сбора отходов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в РЭО рассказали о планах по строительству мусороперерабатывающих комплексов в Смоленской области.

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