В Новосибирской области завершился первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

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В Новосибирской области завершился первый этап всероссийского конкурса «Отличники войсковой разведки».
В Новосибирской области завершился первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Манёвры продолжались два дня. Занятия начались на танкодроме, где механики-водители демонстрировали мастерство вождения БМП-2.

Также выполнялись нормативы по боевой подготовке.

Помимо этого, военнослужащие провели стрельбы из автомата Калашникова, ручного пулемёта Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и ручного гранатомёта.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

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