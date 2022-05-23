В Новосибирской области завершился первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки»
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Манёвры продолжались два дня. Занятия начались на танкодроме, где механики-водители демонстрировали мастерство вождения БМП-2.
Также выполнялись нормативы по боевой подготовке.
Помимо этого, военнослужащие провели стрельбы из автомата Калашникова, ручного пулемёта Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и ручного гранатомёта.
Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.