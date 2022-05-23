Депутат Бессараб напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

В беседе с Nation News она заявила, что в настоящее время довольно много профессий, которыми может заниматься неработающий пенсионер, оформив специальный налоговый режим.

«Государство помогает таким людям. Во-первых, они не считаются занятыми, то есть они не считаются работающими, и следовательно, индексация пенсий им производится ежегодно, в соответствии со сроками, установленными законодательно. Но, кроме того, ещё предоставляются соответствующие гарантии и льготы, которые самозанятый может использовать в свою пользу», — пояснила Бессараб.

Как отметила депутат, самозанятые могут извлекать доход, сдавая в аренду жилые помещения.

«Это достаточно упрощённый режим, который позволяет гражданину не считаться работающим и при этом увеличивать свой доход. И действительно, таким гражданам в том числе государство оказывает соответствующие преференции, которые могут быть использованы на улучшение пенсионного обеспечения, на уплату налогов», — уточнила она.

Бессараб добавила, что система регистрации очень упрощённая.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования.