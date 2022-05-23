В Подмосковье рассказали о планах по развитию экотуризма

Представитель Мособлдумы в Совете Федерации Александр Двойных заявил о готовности палаты молодых законодателей помочь в разработке региональных программ развития экологического туризма на особо охраняемых территориях.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр Московской областной думы.

В Московской области насчитывается 216 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как считает сенатор, наиболее перспективным и удобным вариантом экотуризма могут стать кемпинги и специальные стоянки для автокемпинга.

«Для поддержки и защиты интересов малого и среднего бизнеса, желающего вложить деньги в развитие ещё не вполне освоенного у нас вида туризма, возможным решением было бы использование франшиз на уже организованный по всем нормам и стандартам, с учётом особенностей ООПТ, турбизнес в области экотуризма», — сказал Двойных.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.