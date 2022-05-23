Экономист Абелев высказался о целесообразности досрочного погашения кредита

Кандидат экономических наук Олег Абелев высказался о целесообразности досрочного погашения кредита.

«Направлять ли свободные средства в погашение кредита или нет — это всегда индивидуальный вопрос», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам экономиста, есть ситуации, когда частичное погашение может быть более выгодным, чем заработок на вкладе.

«Прежде всего в случаях, когда взнос денег в счёт погашения сразу значительно уменьшает кредитную нагрузку, а значит, приводит к экономии на процентах. Но такой подход актуален только для небольших кредитов на короткий срок, а вот экономический смысл досрочного погашения ипотеки в нынешнее время сведён к минимуму», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов отметил, что значительная часть граждан досрочно погашают свои кредиты потому, что не хотят быть должниками.

«Ведь долг — это несвобода, а в случае с ипотекой — ещё и невозможность распоряжаться заложенным имуществом», — сказал он.

Ранее ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Анастасия Шеверева в беседе с «Известиями» рассказала, что банки при оформлении ипотеки могут предлагать допуслуги и взимать сборы, в связи с чем следует тщательно изучать условия договора.