В «Опоре России» прокомментировали сообщения о снижении спроса на аренду жилья

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал сообщения о снижении спроса на аренду жилья.

«Во-первых, эти тенденции связаны с изменившимися настроениями самих арендодателей и арендаторов. Неопределённость рынка недвижимости последних месяцев, особенно на вторичке, вызвала волну снятия квартир с продажи и перевод их в аренду», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это привело к превышению предложения над спросом и снижению цен.

Как считает Сигал, конкуренция среди арендодателей улучшает качество предложений и в перспективе ведёт к оздоровлению рынка в целом.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.