В «Опоре России» прокомментировали сообщения о снижении спроса на аренду жилья
- Gettyimages.ru
- © Hispanolistic
«Во-первых, эти тенденции связаны с изменившимися настроениями самих арендодателей и арендаторов. Неопределённость рынка недвижимости последних месяцев, особенно на вторичке, вызвала волну снятия квартир с продажи и перевод их в аренду», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, это привело к превышению предложения над спросом и снижению цен.
Как считает Сигал, конкуренция среди арендодателей улучшает качество предложений и в перспективе ведёт к оздоровлению рынка в целом.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.