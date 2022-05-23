Воробьёв рассказал о подготовке к летнему сезону в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона рассказал, что Подмосковье готовится к старту летнего сезона.

«У нас 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. И ещё одна работа, которую проводит Минобразования вместе с главами, — открытые школьные стадионы. С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется ещё 200 школьных стадионов», — цитирует Андрея Воробьёва телеканал «360».

Он поручил отвечающим за спорт представителям власти сделать летний спортивный календарь максимально насыщенным.

Речь на заседании коснулась и таких мест отдыха, как парки, кемпинги, санатории, гостиницы.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.