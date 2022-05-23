Исследование: в России увеличился спрос на товары для защиты от насекомых и вредителей

Согласно результатам исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», спрос на товары для защиты от насекомых и вредителей в мае 2022 года вырос на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди регионов наибольший спрос зафиксирован в Санкт-Петербурге (+332%), Воронеже (+252%), Новосибирске (+200%), Казани и Омске (+150%), а также в других городах.

Отмечается, что чаще всего россияне покупали ловушки для насекомых и грызунов, приманки-гранулы, липкие ленты, москитные сетки и т. д.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.