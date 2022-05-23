Телеведущий Малозёмов назвал самые энергопотребляемые бытовые приборы

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов рассказал, какая бытовая техника потребляет больше всего электроэнергии.

«Самый главный «прожорливый» элемент нашего дома в электрическом смысле — это холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа в сутки, и тратит тем больше энергии, чем чаще мы его открываем, потому что ему нужно поддерживать постоянную температуру... На него приходится, по разным подсчётам, около 20%, а иногда 30% всего расхода электричества в квартире», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

На втором месте по расходам электроэнергии чаще всего находится система освещения, отметил эксперт. Также в рассматриваемый список он включил кондиционеры летом и обогреватели зимой.

Для того чтобы сэкономить на электричестве, при очередной смене бытовой техники нужно обратить внимание на класс её энергопотребления, добавил Малозёмов.

Ранее «Известия» сообщали, что в апреле в России зафиксировали снижение спроса на подержанную бытовую технику.