Телеведущий Малозёмов назвал самые энергопотребляемые бытовые приборы

Короткая ссылка
Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов рассказал, какая бытовая техника потребляет больше всего электроэнергии.
Телеведущий Малозёмов назвал самые энергопотребляемые бытовые приборы
  • Gettyimages.ru

«Самый главный «прожорливый» элемент нашего дома в электрическом смысле — это холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа в сутки, и тратит тем больше энергии, чем чаще мы его открываем, потому что ему нужно поддерживать постоянную температуру... На него приходится, по разным подсчётам, около 20%, а иногда 30% всего расхода электричества в квартире», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

На втором месте по расходам электроэнергии чаще всего находится система освещения, отметил эксперт. Также в рассматриваемый список он включил кондиционеры летом и обогреватели зимой.

Для того чтобы сэкономить на электричестве, при очередной смене бытовой техники нужно обратить внимание на класс её энергопотребления, добавил Малозёмов.

Ранее «Известия» сообщали, что в апреле в России зафиксировали снижение спроса на подержанную бытовую технику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить