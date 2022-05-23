ТАСС: на Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек

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Группа спасателей МЧС России, находящаяся на задании на Эльбрусе, не выходит на связь.
ТАСС: на Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырёх туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Отмечается, что местоположение спасателей и туристов известно.

В сентябре 2021 года группе из 19 альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей. При восхождении погибли пять альпинистов. Ещё 14 человек были спасены.

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