Устроивший стрельбу в подъезде дома в Подмосковье явился в полицию

Мужчина, который подозревается в стрельбе в подъезде дома в Одинцово Московской области, явился в полицию. Об этом информирует ГУ МВД России по Московской области.

«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому городскому округу», — приводит РИА Новости сообщение главка.

Отмечается, что подозреваемый — местный житель 1986 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что разыскивается подозреваемый в стрельбе, произошедшей 21 мая в подъезде дома в Одинцове. По информации полиции, стрельбе предшествовал конфликт между двумя мужчинами. Один из участников происшествия пострадал.