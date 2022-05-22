В Москве выявили 278 случаев коронавируса за сутки

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В Москве за сутки выявили 278 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве выявили 278 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 96 человек. На ИВЛ находятся 75 человек», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели 285 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 13.

Ранее лор-врач высшей категории, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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