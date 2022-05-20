В Тульскую область прибыли ещё 107 жителей Донецкой и Харьковской областей

В Тульскую область прибыли ещё 107 вынужденных переселенцев из Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Прибывших разместили в пунктах временного размещения Большой Тулы, Ефремова и Щёкинского района.

К работе также подключились сотрудники профильных ведомств и социальных служб.

Всего за последние месяцы в регион прибыло более 3700 переселенцев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».