В Тульскую область прибыли ещё 107 жителей Донецкой и Харьковской областей

Короткая ссылка
В Тульскую область прибыли ещё 107 вынужденных переселенцев из Донецкой и Харьковской областей.
В Тульскую область прибыли ещё 107 жителей Донецкой и Харьковской областей
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Прибывших разместили в пунктах временного размещения Большой Тулы, Ефремова и Щёкинского района.

К работе также подключились сотрудники профильных ведомств и социальных служб.

Всего за последние месяцы в регион прибыло более 3700 переселенцев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить