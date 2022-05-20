В Тульскую область прибыли ещё 107 жителей Донецкой и Харьковской областей
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Прибывших разместили в пунктах временного размещения Большой Тулы, Ефремова и Щёкинского района.
К работе также подключились сотрудники профильных ведомств и социальных служб.
Всего за последние месяцы в регион прибыло более 3700 переселенцев.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».