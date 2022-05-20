Специалист Полунчуков дал советы по самостоятельному бронированию отеля

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Координатор проекта Народного фронта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков дал советы по самостоятельному бронированию отеля.
Специалист Полунчуков дал советы по самостоятельному бронированию отеля
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«При выборе отеля внимательно изучите правила бронирования и условия отмены, а также что включает выбранный тариф», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также желательно просмотреть отзывы в интернете и о гостинице, и о самом сайте бронирования.

Полунчуков также советует сравнить цену на сайте отеля и в системе онлайн-бронирования, поскольку нередко у крупных платформ есть скидки от гостиниц.

Как отметил эксперт, после завершения бронирования нужно убедиться в том, что на электронную почту пришло подтверждение брони, а в случае оплаты проживания сразу — чек об оплате с QR-кодом.

«Если вы сомневаетесь в предложении системы бронирования, позвоните в отель и уточните, работают ли они с тем или иным сервисом. Точно так же можно убедиться, что ваше бронирование на сайте агрегатора действительно было оформлено, информация о нём передана в гостиницу и вас там ждут», — рассказал Полунчуков.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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